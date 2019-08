Kostenpflichtiger Inhalt: Erster bundesweiter Kongress : Wie „Fridays for Future“ im Grünen die Zukunft plant

Teilnehmer des Sommerkongresses der „Fridays-for-Future“-Bewegung stehen im Revierpark neben einem Laken mit der Aufschrift: „Future“. Foto: dpa/Guido Kirchner

Dortmund Erstmalig in ihrer Geschichte trifft sich „Fridays for Future“ zu einem bundesweiten Kongress. Im Revierpark in Dortmund soll es vier Tage lang um die Zukunft der Klima-Bewegung gehen. Kanzlerin Merkel hat ihren Besuch abgesagt – und manche Teilnehmer sind froh darüber.