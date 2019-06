Fridays for Future : „Oma, was ist ein Schneemann?“

Eine junge Demonstrantin hält in Aachen ihr Plakat hoch. Foto: dpa/Henning Kaiser

Aachen/Jüchen Mit lockeren Sprüchen protestierten am Freitag Tausende Schüler in Aachen für besseren Klimaschutz.

Christian Schwerdtfeger Von, Carola Siedentop und Christoph Driessen

Bis zu 20.000 junge Menschen haben sich am Freitag in Aachen an einer Fridays-for-Future-Demonstration für mehr Klimaschutz beteiligt. Auf Transparenten, in Sprechchören und Reden forderten die Teilnehmer ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke. „Viele Schüler hatten selbst gebastelte Plakate mitgebracht. Darunter waren Schilder mit Aufschriften wie: „Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit» oder „Grandma, what‘s a Snowman?“ (Oma, was ist ein Schneemann?).

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) begrüßte die Aktionen der Schüler und signalisierte Entgegenkommen: „Kommen wir - auch unter dem Eindruck der Demonstrationen - zügiger voran als in den vergangenen Jahren und schaffen die Voraussetzungen, ist ein Vorziehen des Ausstieg auch auf 2035 möglich.“

Während in Aachen die Fridays-for-Future-Demo lief, wollten die Klima-Aktivisten des Aktionsbündnis „Ende Gelände“ mit Blockaden im Rheinischen Revier beginnen. Am Vormittag hatte die Polizei deshalb den Bahnhof in Viersen gesperrt. Von dort aus wollten am Freitag rund 1000 Teilnehmer Richtung Tagebau Garzweiler aufbrechen. Straftaten seien zu erwarten und auch gefährliche Aktionen, hatte eine Polizeisprecherin die Sperrung begründet. Die rund 1000 Demonstranten seien auf dem Weg zu Mahnwachen und Versammlungen gewesen, sagte hingegen die Sprecherin des Aktionsbündnisses, Kathrin Henneberger.

Am Samstag werden die Proteste fortgesetzt. Für die Demonstration in Hochneukirch (Jüchen) suchte die -Bewegung am Freitag noch viele Ordner, um sie durchführen zu können. „Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und von morgens bis nachmittags Zeit haben“, sagte eine Sprecherin der Umweltbewegung. Wie viele Ordner genau gesucht werden, konnte sie nicht sagen. In den „Whatsapp“-Gruppen, in denen sich die Schüler organisieren, heißt es wörtlich. „Für den 22. Juni werden noch massenhaft Ordner am Tagebau benötigt.“ Der Sprecherin zufolge werden bis zu 3000 Teilnehmer erwartet.

Die Zahl der Ordner muss der Polizei vor Demobeginn mitgeteilt werden. Bei der Fridays-For-Future-Demonstration in Aachen kam ein Ordner auf 25 Teilnehmer. „Für die Demo haben wir die erforderliche Menge erfüllt“, sagte die Sprecherin. Laut Polizei könnte die Veranstaltung in Hochneukirch im schlimmsten Fall abgesagt werden, wenn nicht ausreichend Ordner vorhanden wären. Das würde kurzfristig vor Ort entschieden.