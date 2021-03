Proteste während Corona-Pandemie : Fridays for Future plant mehrere Klimastreiks in NRW

Eine Aktivistin von Fridays for Future hält ein Schild mit der Aufschrift "Wir sind noch da! fridaysforfuture" in den Händen. Die Bewegung hat auch in der Corona-Pandemie Proteste geplant. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Auch in der Corona-Zeit sollen die Ziele der Klimaaktivisten nicht in den Hintergrund geraten. Deshalb macht Fridays for Future für Freitag mobil. In mehreren Städten in NRW soll es Proteste geben.

Für einen schnelleren Kohleausstieg, für mehr Strom aus Wind und Sonne und gegen die fortschreitende Erderwärmung: Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen.

Die Bewegung hat zum siebten „globalen Klimastreik“ aufgerufen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Bundesweit sind coronakonforme Proteste in mehr als 200 Städten angekündigt.

(top/dpa)