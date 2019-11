Liveblog zu Fridays for Future : So laufen die Klima-Demos in NRW und der Welt

Schüler demonstrieren am Freitag auf der ganzen Welt. So wie hier in Berlin. Foto: AP/Michael Sohn

Liveblog Düsseldorf Am Freitag gehen weltweit Hunderttausende Klima-Aktivisten auf die Straße. Auch in NRW wird in Dutzenden Städten protestiert. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Beim vierten globalen Klimastreik sind in NRW mehr als 70 Demonstrationen geplant. Bundesweit sind es mehr als 500.

Die größte Demo in NRW findet in Köln statt: Dort werden rund 20.000 Teilnehmer erwartet, die durch die Innenstadt ziehen.

In Düsseldorf protestieren Aktivisten seit 11 Uhr vor dem Landtag.