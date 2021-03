Klimastreik in Corona-Pandemie : In diesen NRW-Städten sind Proteste von Fridays for Future geplant

Eine Aktivistin von Fridays for Future hält ein Schild mit der Aufschrift "Wir sind noch da! fridaysforfuture" in den Händen. Die Bewegung hat auch in der Corona-Pandemie Proteste geplant. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Auch in der Corona-Zeit sollen die Ziele der Klimaaktivisten nicht in den Hintergrund geraten. Deshalb macht Fridays for Future für Freitag mobil. In mehreren Städten in NRW soll es Proteste geben.

Für einen schnelleren Kohleausstieg, für mehr Strom aus Wind und Sonne und gegen die fortschreitende Erderwärmung: Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen.

Die Bewegung hat zum siebten „globalen Klimastreik“ aufgerufen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Bundesweit sind coronakonforme Proteste in mehr als 200 Städten angekündigt.

In NRW sind viele verschiedene Aktionen geplant. In Köln soll es ab 12 Uhr eine Großdemo in der Innenstadt geben. Um möglichst Corona-konform demonstrieren zu können, finden die Kundgebungen an sechs verschiedenen Orten statt – am Heumarkt, Neumarkt, Rudolfplatz, Friesenplatz, Kaiser-Wilhelm-Ring und in der Komödienstraße. Insgesamt werden rund 3000 Teilnehmer erwartet.

In Düsseldorf beginnt um 15 Uhr eine Fahrrad-Demo in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Tour endet am Landtag Düsseldorf, wo es dann um 17 Uhr mit einer Kundgebung weitergeht.

In Bonn findet der Streik schon um 11.30 statt. Die Demonstranten versammeln sich zu einer Auftaktkundgebung am Bonner Hofgarten. Anschließend bewegen sich die Teilnehmer in zwei Aufzügen auf getrennten Routen durch die Stadt. Die Demonstration endet mit einer Kundgebung gegen 14.15 Uhr, auch ein Konzert soll es auf der Hofgartenwiese geben.

In Wuppertal ist eine 3-Rathaus-Demo geplant. Am Rathaus Vohwinkel geht es um 12 Uhr los, am Rathaus Barmen um 12.30 Uhr und am Rathaus Elberfeld um 14.30 Uhr.

Der globale Klimastreiktag in Bochum wird dieses mal in Form einer Aktionsrallye mit einzelnen Ständen in der Stadt stattfinden. Sie startet um 10 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz vor dem Hauptbahnhof. Um 14 Uhr geht es weiter mit einer Stand-Demo an der Bongardstraße, gefolgt von einer Stern-Demo um 18 Uhr.

In Aachen findet um 17 Uhr eine Fahrrad-Demo statt. Treffpunkt ist die Normaluhr, von der es in die Innenstadt und eventuell auf die Autobahn geht. Auch in Essen ist eine Fahrrad-Demo geplant, die um 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz beginnt.

Bielefeld ist ebenfalls auf dem Rad unterwegs. Dort geht es um 14 Uhr am Kesselbrink und am Rathaus los, die Touren führen über den Ostwestfalendamm. Es werden rund 250 Teilnehmer erwartet.

In Münster beginnt der Protest mit einer Kundgebung am Schloss. Etwa 45 Minuten später fahren die Teilnehmer mit ihren Fahrrädern durch die Innenstadt nach Mauritz und von dort aus auf die Umgehungsstraße. Gegen viertel vor vier ist anschließend eine Kundgebung im Ludgerikreisel geplant, von wo aus es danach wieder zurück zum Schloss geht.

(desa/top/dpa)