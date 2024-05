„Anti-ökologischer Rechtsruck“ In 17 NRW-Städten – Fridays for Future geht für Europawahl auf die Straße

In Aachen etwa beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen an einer Demonstration - deutlich weniger als die erwarteten 1000. In Köln hatte FFF für den Nachmittag einen Protestzug mit bis zu 9000 Teilnehmern angemeldet, zu dem auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer erwartet wurde. Demonstrationen waren unter anderem auch in Düsseldorf, Bonn und Dortmund geplant.