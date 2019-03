In vielen Städten auf der Welt sind am Freitag, 15. März 2019, Schüler und Schülerinnen auf der Straße und fordern einen strengeren Klimaschutz. Dieses Plakat war in Mönchengladbach zu sehen, wo es gleich zwei Demonstrationen gab: eine am Vormittag und eine am Nachmittag.