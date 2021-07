Prozess in Bochum : Freund der Mutter erstochen - Student freigesprochen

Bochum Ein 19-jähriger Student hat den Freund der Mutter erstochen. Anklage und Verteidigung plädierten auf Freispruch. Jetzt ist er wieder aus dem Gefängnis entlassen worden.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf den Lebensgefährten seiner Mutter ist ein Student aus Bochum am Freitag freigesprochen worden. Die Richter am Bochumer Landgericht gehen von einer Nothilfe-Situation aus. Der 19-Jährige sei in Panik gewesen und habe Todesangst um seine Mutter gehabt, hieß es in der Urteilsbegründung. Er sei völlig überfordert gewesen und habe sich nicht anders zu helfen gewusst.