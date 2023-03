Straflose Taten Welche Debatten nach dem Tod der zwölfjährigen Luise sinnvoll sind

Fassungslos macht das selbst die Experten. Erfahrene Leute wie den Vizepräsidenten der Koblenzer Polizei, der bei der Pressekonferenz zu den Ermittlungsergebnissen sagte: „Nach über 40 Dienstjahren gibt es immer noch Ereignisse, die einen sprachlos zurücklassen." Was muss geschehen, bis zwei Mädchen zu solcher Gewalt in der Lage sind? Was ging in ihren Köpfen vor? Was in ihren kurzen Lebenswegen bis zur Tat? Was hat ihre tödliche Wut geweckt – oder war alles ganz anders? Was bedeutet die Bemerkung des leitenden Oberstaatsanwalts, der nur so viel preisgibt: „Was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen möglicherweise nicht erschließen.“