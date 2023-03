Leichnam in Waldstück gefunden Todesumstände der Zwölfjährigen sind weiter unklar

Nach dem Tod einer Zwölfjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg setzt die Polizei am Montag ihre Ermittlungen zu den Todesumständen fort. Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze. Zur Todesursache hatten die Ermittler zunächst keine Angaben gemacht „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie es hieß. Ob die Polizei ein Verbrechen vermutet, wurde zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen werden von der Kriminaldirektion Koblenz geleitet.