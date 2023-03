Fotos Spurensuche nach Fund des toten Mädchens in Freudenberg

Der Leichnam eines zwölfjährigen Mädchens ist am Sonntag, 12. März 2023, in einem Waldstück nahe Freudenberg gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes stehen am Tag danach vor dem Schulzentrum des toten Mädchens in Freudenberg. Die Fahnen wehen auf Halbmast.