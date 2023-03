Psychologe Gerd Höhner zu Tat in Freudenberg „Sie werden vermutlich nie mehr zur normalen Tagesordnung übergehen können“

Höhner Ich würde der Aussage widersprechen, dass Erwachsene diese Motive nicht nachvollziehen können. Es stellt sich eher die Frage, wie man mit Kindern in eine Kommunikation kommt. Denn die grundlegenden Emotionen, also etwa Wut oder Eifersucht, können Erwachsene natürlich sehr wohl verstehen. Vielleicht kann der Erwachsene sie aber in ihrer Bedeutung nicht bewerten. Im vorherigen Beispiel kommt es einem Erwachsenen möglicherweise unnötig oder übertrieben vor, wenn ein Kind aus Eifersucht gegenüber der Schwester andere Kinder schlägt. Die Emotion an sich kennen aber auch Erwachsene. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Motive gar nicht bewusst sind. Nur weil Kinder oder auch Erwachsene ihre Motive nicht verbalisieren können, bedeutet das nicht, dass unbewusste Motive nicht genauso treibend sein können.

Was mich in dem Fall in Freudenberg aber viel mehr beschäftigen würde, wäre, was in der Kommunikation zwischen den beiden mutmaßlichen Täterinnen passiert ist. Es scheint keine reine Affekttat gewesen zu sein, auch wenn sich Affekt und ein gewisser zeitlicher Vorlauf nicht ausschließen müssen. Zumal Zwölfjährige in der Regel keine Messer bei sich tragen. Es scheint zumindest eine Idee hinter der Tat gestanden zu haben.