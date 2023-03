Nach Suchaktion Polizei findet totes Mädchen in Freudenberg

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Samstag (11. März 2023) in Freudenberg als vermisst gemeldet worden. Am Sonntag finden Polizei und Feuerwehr in einem Tunnel den Leichnam des Kindes. Hier entladen die Einsatzkräfte ihre Ausrüstung nahe des Waldstücks, in dem das Kind gefunden wurde.