Nach Gewalttat in Freudenberg „Der starre Rahmen der Altersbegrenzungen darf keine Rolle spielen“

Für den Düsseldorfer Juristen Ingo Bott spielt auch das Thema Prävention eine entscheidende Rolle. „Wie gelingt es, solche Gefahren zu verhindern? Wie können auch Kinder an Grenzen herangeführt werden? An welche Art von Aufklärung können und müssen wir auch schon in der Schule denken?“, so Bott. In NRW gibt es seit Jahren bereits einige erfolgreiche Programme wie „Kurve kriegen“. „Es geht darum, die Jugendlichen frühzeitig zu resozialisieren. Kriminelle Karrieren dürfen sich nicht verfestigen. Und dafür gibt es ja auch eine Reihe guter Konzepte in NRW“, so Rettinghaus.