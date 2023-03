Gewalttat in Freudenberg Zwei gleichaltrige Mädchen stehen unter Tatverdacht

An der Gesamtschule in Freudenberg, die das Mädchen besuchte, herrscht nach dem Fund der Leiche zumindest von außen auf den ersten Blick normaler Schulbetrieb. Kinder tollen in der Pause auf dem Schulhof herum, werden von Lehrern ermahnt, nicht vom Gelände zu laufen. Bei den Schülerinnen und Schülern stoßen vor allem die Fernsehteams vor dem Gelände auf Interesse. Derweil wird in der Stadt mit knapp 18.000 Einwohnern spekuliert, was mit dem Mädchen passiert ist. Viele Fragen sind immer noch offen. Ein Obduktionsergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.