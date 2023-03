Getötete Zwölfjährige in Freudenberg Das Entsetzen geht tief

Der renommierte Düsseldorfer Strafverteidiger Ingo Bott von der Kanzlei Plan A sagte unserer Redaktion zu möglichen Konsequenzen für die Täterinnen: „Wer unter 14 Jahre alt ist, gilt als Kind und damit pauschal als schuldunfähig und nicht strafmündig. Das bedeutet aber nicht, dass ein strafrechtlich relevantes Verhalten ohne Konsequenzen bleibt.“ Beispielsweise könnten die Jugendämter Maßnahmen zur Erziehung anordnen. „Unter bestimmten Bedingungen ist an die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder in einem Heim zu denken. Geht es um ein Tötungsdelikt, kann eine schwere psychische Störung im Raum stehen. Dann ist auch die Unterbringung in einer Kinderpsychiatrie denkbar“, so Bott weiter.