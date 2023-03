Getötete Zwölfjährige Gedenkfeier für Luise am Mittwoch in Freudenberg

Die Gedenkfeier wird der Anzeige zufolge am 22. März um 18.00 Uhr „im engen persönlichen Kreis“ in der Evangelischen Kirche in Freudenberg begangen und von dort aus als Audiostream in die Aula der Gesamtschule übertragen. „Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten.“ Ein Polizeisprecher sagte, man wolle mit einem Einsatz an der Kirche dafür sorgen, dass die Trauerfeier nicht gestört werde.