Tragödie bei „Backesfest“ in Freudenberg : Sechs Menschen kämpfen um ihr Leben nach Explosion bei Brauchtumsfest

Freudenberg 14 Menschen wurden bei einer Explosion auf einem Brauchtumsfest im Siegerland verletzt. Sechs von ihnen schwer, sie schweben in Lebensgefahr.

Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Siegen. Ursache sei vermutlich eine Fett-Explosion in einer Bratpfanne gewesen. Die Schwerverletzten wurden per Hubschrauber zu Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen.