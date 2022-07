Unfall bei Dorffest in Freudenberg : Bratpfannen-Explosion mit zwei Toten – Gericht stellt Verfahren ein

Vor knapp drei Jahren explodierte bei einem Dorffest in Freudenberg im Siegerland eine riesige Bratpfanne - zwei Frauen starben an den dabei entstandenen Verletzungen. Das Verfahren gegen ein Mitglied des örtlichen Heimatvereins ist nun eingestellt worden.

Eine Gerichtssprecherin teilte am Dienstag mit, man habe dem Angeklagten die Auflage erteilt, 5000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Diese Auflage sei erfüllt worden, das Verfahren nun per Beschluss eingestellt. Das Gericht habe vor der Einstellung genau abgewogen und dabei auch den „im unteren Bereich der Fahrlässigkeit anzusiedelnden Schuldvorwurf“ sowie das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung berücksichtigt.