Phantasialand, Movie Park, de Efteling und mehr : Das sind die neuen Attraktionen in den NRW-Freizeitparks

Das Phantasialand in Brühl öffnet am 9. April seine Pforten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Bottrop/Brühl Mit dem Frühling beginnt auch die Freizeitpark-Saison. Es gibt eine Reihe von Neuerungen. Welche neuen Attraktionen es gibt und was man wegen Corona noch beachten muss. Und alles zu den Eintrittspreisen.

Pünktlich zum Frühlingsanfang öffnen viele Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen wieder ihre Pforten. Also ab auf die Achterbahn, den Kletterparcours oder gleich auf Safari – die Besucher erwarten einige neue Attraktionen.

Der Movie Park in Bottrop wartet mit einem neuen Spielplatz auf, der an die Strände Kaliforniens erinnern soll. Es gibt einen sogenannten Baywatch-Tower mit Rutsche, einen großen Kletterfisch, Trampoline und einen integrierten Wasserspielplatz. Die Stuntshow „Crazy Cops New York“ feiert nach einer langen Corona-Pause ihr Comeback und auch das „Roxy 4-D“-Kino, „The Lost Temple“ und „Time Riders“ öffnen wieder. Und im Servicebereich tut sich etwas: So können Besucher ab jetzt genau abschätzen, wie lange sie noch warten müssen – dank digitaler Anzeigen. Außerdem soll es ein besseres Soundsystem geben und zwölf neue Ladepunkte für Elektroautos. Die Wiedereröffnung ist für Samstag, 25. März geplant. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte mit festem Termin 39,90 Euro und ohne Termin 52,90 Euro. Für Kinder zwischen vier und elf Jahren kostet der Eintritt 39,90 Euro beziehungsweise 46,90 Euro ohne Terminbindung. Für Kinder unter vier Jahren ist der Besuch kostenlos. Es gilt die 3-G-Regel. In verschiedenen Bereichen des Parks müssen die Besucher Maske tragen. Die Öffnungszeiten variieren, Tickets gibt es nur online.

Das Safariland in Schloß Holte-Stukenbrock hat Nachwuchs bekommen – und zwar ein Giraffenbaby. Welche weiteren Neuerungen es gibt, will der Park aber noch geheim bleiben. Nur ein kleiner Hinweis: „Es wird tierisch, es wird actionreich und es wird ein Stück entspannter für die Gäste“, heißt es. Die Besucher können sich in jedem Fall auf eine Autosafari und mehr als 30 Attraktionen und Shows freuen. Am 2. April soll es wieder losgehen. Tagestickets für Erwachsene kosten 29,50 Euro, für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren 25,50 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Auch hier gilt die 3G-Regel. Der Park ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist um 16 Uhr.

Das Irrland in Kevelaer bietet den Besuchern ein neues Hüpfkissen in Form eines Tempels und einen Indoor-Spielplatz, der gerade noch fertiggestellt wird. Das Römische Aquädukt, ein Kletterparcours am Kreisverkehr, soll in diesem Jahr weitergebaut werden. Wegen der Pandemie hatten sich die Arbeiten verzögert. Tageskarten kosten für alle 10 Euro, sie können nur online erworben werden. Das Irrland ist seit dem 12. März täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Für Erwachsene ab 18 Jahren gilt die 3G-Regel. Wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann und in Indoorbereichen, müssen die Besucher eine Maske tragen. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.

Im Phantasialand in Brühl gibt es in diesem Jahr voraussichtlich keine neuen Attraktionen. Auf seiner Internetseite wirbt der Freizeitpark aber mit der 2020 eröffneten Themenwelt Rookburgh. In der dreht sich alles um die Luftfahrt im 20. Jahrhundert. Mit der sogenannten Flying Launch Coaster Fly, einer Achterbahn, fühle es sich an, als würde man fliegen. So verspricht es zumindest ein Video. Das Phantasialand öffnet am 9. April seine Pforten, in der Woche von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 47 Euro, für Erwachsene 57 Euro. Für Kinder unter vier Jahren ist er kostenlos. Es gilt die 3G-Regel.