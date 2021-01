Freiwilligenregister NRW : Corona-Krise offenbart auch große Hilfsbereitschaft

Düsseldorf Ärzte, Apotheker, Pflegekräfte, PTA: Das Freiwilligenregister NRW offenbart eine Welle der Hilfsbereitschaft in der Corona-Pandemie. Zu den Einsatzgebieten zählen Schnelltests in Altenheimen.

Die Zahl der Freiwilligen aus Gesundheitsberufen, die bereit sind, in der Corona-Krise zu helfen, steigt rasant. Innerhalb eines Monats hat sie sich im Freiwilligenregister NRW fast verdoppelt.

Freiwilligenregister für Corona-Notlage startet in NRW

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann : Freiwilligenregister für Corona-Notlage startet in NRW

Wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte, waren am 19. Januar - und damit ein halbes Jahr nach der Einführung - schon 21.163 Freiwillige erfasst. Vor einem Monat waren es erst rund 11.000 Fachleute. Das Thema stand am Mittwoch auch auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses im Düsseldorfer Landtag.