Freibadsaison in Oelde Schwimmen auch in kühler Herbstluft bis Dezember

„Es ist ein kleines Bad. Hier kennt jeder jeden“, erzählt Schwimmmeisterin Manuela Behling. „Wir hatten im Frühjahr auch schon Schnee und Minustemperaturen. Die Leute sind trotzdem gekommen.“ Ihr selbst mache die Arbeit Spaß, so lange sie wisse, wie sehr die Schwimmer Freude am warmen Wasser und der frischen Luft hätten. „Dann gehe ich halt mal öfter mit Regenschirm ums Becken“, so die Schwimmmeisterin.