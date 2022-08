Kriminalstatistik fürs erste Halbjahr 2022 : Bislang kaum Gewalttaten in Schwimmhallen und Freibädern in NRW

Bislang kaum Gewalttaten in Schwimmhallen und Freibädern in NRW

Düsseldorf Im ersten Halbjahr 2022 zählt das NRW-Innenministerium zwar mehr als 300 Straftaten in Hallen- und Freibädern. Doch darunter sind nur sehr wenige Gewalttaten. Die Statistik sagt auch etwas über die Täter.

In nordrhein-westfälischen Schwimmhallen und Freibädern ist es im ersten Halbjahr 2022 nach Angaben des Innenministeriums zu 365 Straftaten gekommen. Die Zahlen sind laut Ministerium noch vorläufig. Sie stammen aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion.

Badegäste im Allwetterbad in Duisburg-Walsum

Demnach kam es bis Ende Juni zu 258 Straftaten in Hallenbädern und zu 107 Delikten in Freibädern - die allerdings auch meistens erst im Mai öffneten. In den wenigsten Fällen ging es um Gewaltkriminalität: Es gab demnach eine Vergewaltigung, drei gefährliche Körperverletzungen und zwei Raubstraftaten. 25 Mal gab es einfache Körperverletzungen, die übrigen - harmloseren - Delikte wurden nicht aufgeschlüsselt. Zwei Drittel der 170 identifizierten Täter waren Deutsche.