Schönes Wetter in NRW Mehrere Städte starten in die Freibad-Saison

Bei schönem Frühlingswetter starten einige Freibäder am 1. Mai in die Sommersaison. Nach der Winterpause werden unter anderem im Grugabad in Essen, in Düsseldorf, Aachen oder Münster am Maifeiertag erstmals die Außenbecken geöffnet. Andere Städte lassen sich hingegen mehr Zeit - unter anderem wegen der schlechten Personallage bei der Badeaufsicht und wegen der hohen Kosten für die Beckenheizung.