Appell an Eltern : Freibad kritisiert unachtsame Eltern

Appell an Eltern

Kinder sollten in Bädern nie unbeaufsichtigt sein. Foto: dpa/Emily Wabitsch

Heil In Heiligenhaus waren an einem Tag sieben Kleinkinder allein im Becken.

Immer wieder ertrinken Kleinkinder in Freibädern – auch, weil manche Eltern nicht aufpassen. Als erstes Freibad schlägt nun das Heljens-Bad in Heiligenhaus öffentlich Alarm. „Wir stellen leider mit Erschrecken fest, dass immer mehr Eltern mit Kleinkindern ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen“, heißt es in einem auf Facebook geposteten Appell.