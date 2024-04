Keine Verletzten Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft in Frechen brennen

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Frechen bei Köln sind am Abend zwei Wohncontainer abgebrannt. Ein Bewohner sei kurz nach Ausbruch des Feuers von einem Mitarbeiter der Security in Sicherheit gebracht worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Freitag (19. April 2024). Verletzt wurde demnach niemand.