Ermittlungen in Frechen Mit Fake-Profil angelockt – vier junge Männer brutal ausgeraubt

Nach vier brutalen Raubüberfällen am helllichten Tag in Frechen hat die Polizei vier jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Die jungen Männer im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sollen über das gefälschte Profil einer jungen Frau im Internet Kontakt zu Männern aufgenommen haben, die sexuelle Kontakte wollten, wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis heute mitteilte. Am verabredeten Ort sollen die Männer überfallen und teils schwer verletzt worden sein. Einem Geschädigten wurde ein Mountainbike geraubt, einem anderen die Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten. In zwei Fällen wurde nichts erbeutet.