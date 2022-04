Durchsuchung in Frechen : Polizisten finden Marihuana-Plantage und Waffen bei Familie

Die Polizei hat in Frechen unter anderem eine Marihuana-Plantage gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Frechen Die Polizisten fanden nach eigenen Angaben in zwei Gartenlauben in Frechen eine Marihuana-Plantage. Zudem fanden sie Bargeld in vierstelliger Höhe, Kokain und Waffen. Auch weiteres Diebesgut wurde sichergestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polizisten haben bei einer Durchsuchung in Frechen bei einer Familie Marihuana-Pflanzen, Kokain, Waffen und Diebesgut sichergestellt. Der Zugriff fand den Angaben zufolge am Mittwochmorgen statt. Die Familie sei bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Betäubungsmittel-Delikten in Erscheinung getreten, so die Polizei. Auch Körperverletzungsdelikte seien in den Akten gewesen. Daher habe eine Spezialeinsatzkommando bei der Durchsuchung geholfen. Der Kampfhund der Familie - ein Staffordshire Bullterrier - sei währenddessen in einen Kellerraum gebracht worden.

Die Polizisten fanden nach eigenen Angaben in zwei Gartenlauben der Doppelhaushälfte eine Marihuana-Plantage mit mehr als 30 Pflanzen. Zudem fanden sie Bargeld in vierstelliger Höhe, Kokain und Waffen in Form von Schreckschuss- und Luftdruckgeräten. Auch zwei Fahrräder und drei hochwertige Gartengeräte, die zum Teil als gestohlen gemeldet waren, seien entdeckt worden.

(kag/dpa)