Mehrere Verletzte : Polizei sperrt A4 bei Frechen nach Unfall

Frechen Bei einem Unfall auf der A4 in der Nähe des Rasthofs Frechen sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hat sich ein Auto überschlagen in der Nähe der Raststätte Frechen aus bisher ungeklärter Ursache überschlagen.

Seit etwa 16.30 Uhr ist die A4 in Richtung Köln voll gesperrt.

Näheres zum Unfallhergang war noch nicht bekannt.

(hsr)