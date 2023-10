„Starke Frauen gab es zu jeder Zeit“ „Frauenorte“ in NRW würdigen historische weibliche Vorbilder

Der Frauenrat NRW will bis 2025 insgesamt 50 Orte kennzeichnen, an denen historische Frauenpersönlichkeiten gewürdigt werden. Der erste „Frauenort NRW“ wird am Montag (12.30 Uhr) in Wülfrath eröffnet. Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) wird als Patin des Projekts eine Informationstafel über die Müllerin Margarethe Müllemann enthüllen - genau an dem Haus, wo einst deren Wassermühle stand.