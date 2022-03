Frauen Film Fest in NRW : Erste Preisträgerinnen stehen fest

Frauen Film Fest in NRW

Köln/Dortmund Die ersten Preisträgerinnen des am Dienstag startenden internationalen Frauen Film Fests Dortmund und Köln stehen fest. Roxana Reiss und Constanze Schmitt erhalten die Preise für die beste Bildgestaltung, wie die Festival-Veranstalter am Montag ankündigten.

Der Preis für die beste Bildgestaltung fiktiver Stoffe geht in diesem Jahr an Roxana Reiss für den experimentellen Kurzspielfilm „Fence“, bei dem Hilke Rönnfeldt Regie führte. Der Film aus dem Jahr 2020 blickt auf den Zaun, der zwischen Dänemark und Deutschland gebaut wird, um Wildschweine von Hausschweinen zu trennen und die Ausbreitung eines tödlichen Schweinevirus zu verhindern. Die Jury zeigte sich überzeugt von der „inspirierten, mutigen, konzeptuellen und lebendigen Kameraarbeit“.

Den Preis für die beste Bildgestaltung dokumentarischer Stoffe erhält Constanze Schmitt für ihre Arbeit an „Bürgermeister, Schäfer, Witwe, Drache“, bei dem Eliza Petkova 2021 Regie führte. Pirin ist ein abgelegenes Balkan-Dorf in Bulgarien, das in 20 Jahren aussterben wird. Die Kamera begleitet drei Einheimische, die auf unterschiedliche Weise damit umgehen. Die Jury würdigte die Zusammenarbeit von Regie und Bildgestaltung.