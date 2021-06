Unfall am Samstagabend : Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Rhede

Rhede Eine 46 Jahre alte Frau starb nach einem Unfall in Rhede noch an der Unfallstelle. Auch die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen.

Die 46-Jährige, die aus dem Landkreis Stade in Niedersachsen stammte, starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Paar in dem anderen Wagen, eine 44 Jahre alte Frau und ihr 50 Jahre alter Beifahrer, erlitt schwere Verletzungen. Wodurch es zu der Kollision gekommen war, stand zunächst noch nicht fest. Die Bundesstraße 67 blieb bis Sonntagmorgen gesperrt.