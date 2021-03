Haus und Nachbarhaus unbewohnbar : Frau stirbt bei Feuer in Herne

Eine 55-jährige Frau aus Herne ist am Mittwoch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Herne Am späten Mittwochabend ist in Herne eine Doppelhaushälfte in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr holte eine vermisste 55-Jährige aus der brennenden Wohnung. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Herne ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Brand sei am späten Mittwochabend gemeldet worden und mittlerweile gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Als die Feuerwehr an der Doppelhaushälfte im Stadtteil Baukau eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern bis ins Dachgeschoss. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen mit Vollausrüstung und Atemschutzmasken in die brennende Wohnung, um nach der vermissten Frau zu suchen.

Sie fanden sie die 55-Jährige leblos in der Wohnung. Rettungssanitäter versuchten, die Frau wiederzubeleben, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Mit mehreren Drehleitern versuchte die Feuerwehr, das Feuer zu bekämpfen und zu verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Gebäude übergreifen.

Auch die angrenzende Doppelhaushälfte sei bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden.

(bsch/dpa)