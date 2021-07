Wegen zu langer Wartzeit : Frau in Dortmund verbrüht Mitarbeiterin mit heißem Kaffee

Frau in Dortmund verbrüht Mitarbeiterin mit heißem Kaffee

Dortmund Eine Mitarbeiterin in einem Schnellrestaurant in Dortmund musste mit leichten Verbrühungen behandelt werden. Eine betrunkene Kundin hatte sie angegriffen, weil es ihr nicht schnell genug ging.

Weil es ihr in einem Schnellrestaurant nicht schnell genug ging, hat eine Dortmunderin eine Mitarbeiterin am Dortmunder Hauptbahnhof mit heißem Kaffee beworfen. Laut Mitteilung der Polizei von Freitag griff die 25-Jährige anschließend auf der Wache auch eine Beamtin an.