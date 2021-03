Frau in Bochum schwer verletzt : Mann schubst Radfahrerin gegen fahrenden Bus

Frau in Bochum schwer verletzt

Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Mann hat eine Radfahrerin in Bochum auf die Straße geschubst und sie so gegen einen Linienbus gestoßen. Die 39 Jahre alte Radfahrerin prallte gegen den Bus und verletzte sich schwer. Sie kam in ein Krankenhaus.