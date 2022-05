Ungewöhnliche Waffe : Frau attackiert Männer am Dortmunder Hauptbahnhof mit Leuchtstab

Am Dortmunder Hauptbahnhof hat es einen Angriff gegeben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Dortmund Ohne offensichtlichen Grund attackiert eine 44-jährige Frau am Hauptbahnhof in Dortmund zwei Männer mit einem Leuchtstab. Einer der Männer ist durch die Schläge am Rücken verletzt worden.

Eine Frau soll im Dortmunder Hauptbahnhof zwei Männer unter Zuhilfenahme eines sogenannten Leuchtstabes angegriffen haben. Am Montagmorgen hätten Bahn-Mitarbeiter die Polizei darüber informiert, dass die 44-Jährige ohne ersichtlichen Grund zugeschlagen habe, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Den Beamten sei es schließlich gelungen, die Frau zu beruhigen und ihr den Gegenstand abzunehmen.

„Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 22-jährigen ukrainischen Hilfesuchenden und einen 26-jährigen Deutschen, welcher auf seinen Zug wartete“, berichtete die Polizei. Es sei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.

(dpa/boot)