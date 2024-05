Knapp drei Jahre nach der Katastrophe Ein Ahrtal-Fluthelfer der ersten Tage stirbt bei Unwetter

Ein Dernauer, der von Sendners Engagement profitierte, ist Andreas Marquard. Dessen Haus wurde so schwer von der Flutwelle, die sich in Dernau bis auf ungefähr zehn Meter auftürmte, getroffen, dass er den Wiederaufbau erst vor Kurzem abschließen konnte. Sendner, so erzählt Marquard dem Bonner „General-Anzeiger“, habe den Abschluss der Arbeiten leider nicht mehr erlebt. Dabei habe er sich am Fronleichnamswochenende das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring anschauen und bei ihm in Dernau übernachten wollen, um das fertige Haus endlich sehen zu können.