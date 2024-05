Tiktok-Frage bewegt Nutzer Vor wem haben Frauen allein im Wald mehr Angst – Begegnung mit Mann oder Bär?

Nehmen Sie sich kurz einen Moment Zeit und beantworten diese Frage ganz spontan und aus dem Bauch heraus: Sie befinden sich alleine in einem dunklen Wald, ohne Hilfe oder einen Zufluchtsort. Wem würden Sie lieber begegnen, einem fremden Mann oder einem Bären. Wenn Sie den Mann vorziehen, dann haben Sie vermutlich bisher keine schlechten Erfahrungen mit fremden Männern gemacht. Wählen Sie den Bären, dann befinden Sie in der Gesellschaft zahlreicher Frauen und queeren Personen in den Sozialen Netzwerken.