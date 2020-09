2400 Einsendungen : Fotowettbewerb des Landes NRW verzeichnet Rekordbeteiligung

Düsseldorf Die zwölf schönsten Aufnahmen werden in einem großformatigen Wandkalender für das Jahr 2021 abgedruckt. 750 Menschen haben über 2400 Bilder zum Thema „Natur und Landschaft in Nordrhein-Westfalen“ eingereicht

Einen Rekord hat der Fotowettbewerb „Natur und Landschaft in Nordrhein-Westfalen“ in diesem Jahr verzeichnet. 750 Fotografinnen und Fotografen hätten mehr als 2400 Natur- und Landschaftsfotos für den Wettbewerb des Umweltministeriums und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege eingereicht, teilte das Ministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. „Noch nie seit Beginn dieser Wettbewerbsreihe im Jahr 2007 haben sich mehr Menschen an diesem Fotowettbewerb beteiligt“, erklärte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU).