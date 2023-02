Fotos Der Verdi-Warnstreik geht weiter – so lief der Streik am Mittwoch

In Nordrhein-Westfalen haben erneut Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks betrafen am Mittwoch vor allem Stadtverwaltungen und kommunale Einrichtungen. In Köln (Foto), Gelsenkirchen und im Kreis Minden-Lübbecke wurden die städtischen Kliniken bestreikt.