Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Samstag, 12. März 2022, in einer koordinierten Aktion mehrere mutmaßliche Standorte der Organisierten Kriminalität durchsucht.

Im Bild: Ein 24-Jähriger wurde in Essen festgenommen. Er soll mit weiteren Komplizen gegen Wucher-Honorare Dienstleistungen wie Schlüsseldienste oder Rohrreinigungen erbracht haben.