Fotos NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei Mai-Kundgebung in Aachen

In Nordrhein-Westfalen sind am 1. Mai fast 70 Veranstaltungen geplant. Die Polit-Prominenz aus NRW und dem Bund verteilt sich im Land. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nahm gemeinsam mit der Vorsitzenden des DGB NRW Anja Weber an der zentralen Kundgebung in Aachen teil.