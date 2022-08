16. Mai 2022, Düsseldorf-Garath: An diesem Tag gab es ein Feuer im Garather Wald. 1300 Quadratmeter brannten an den Garather Hütten. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden. Am Osterwochenende davor hatte es den ersten Waldbrand in Düsseldorf gegeben, auch da hatte es auf mehreren hundert Quadratmetern ein Feuer in einem Garather Waldstück gegeben.