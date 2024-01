Fotos Tausende gehen bei Anti-AfD-Demos in den NRW-Städten auf die Straße

In Nordrhein-Westfalen haben am Freitag mehrere tausend Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus demonstriert. So gingen unter anderen in Lüdenscheid, Jülich, Bielefeld, Münster und Bochum Bürger, zahlreiche Gruppen und Vertreter von Vereinen und Verbänden auf die Straße.