Klimaticket und Sonnenenergie Folkwang-Museum will grüner werden

Insektenfreundliches Grün rund ums Gebäude, Photovoltaik auf dem Dach und ein Ein-Euro-Klimaschutz-Ticket für die Besucher: Essens Folkwang-Museum will seinen CO2-Ausstoß verringern oder Belastungen wenigstens durch Klima-Förderung an anderer Stelle ausgleichen. Ab Montag können Besucher dafür ein freiwilliges Ein-Euro-Klima-Ticket online und ab Dienstag auch an der Museumskasse kaufen. Das kündigte das Haus an.