Flutkatastrophe in NRW : Minister Pinkwart muss als Zeuge vor Untersuchungsausschuss

Flutkatastrophe in NRW

Düsseldorf NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) muss als Zeuge im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe aussagen. Das hat der Ausschuss am Dienstag bei einer Sondersitzung auf Antrag und mit den Stimmen von SPD und Grünen beschlossen.

Wegen des Erdrutsches an der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem wollen SPD und Grüne die Rolle des Wirtschaftsministeriums unter die Lupe nehmen. Grundlage sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Eigentümer und Verpächter des Tagebaus in Erftstadt, gegen fünf Beschuldigte des Betreibers sowie vier Beschuldigte der Bezirksregierung Arnsberg, die die zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde ist. Diese ist als solche dem Wirtschaftsministerium unterstellt.