Nach der Flutkatastrophe : Letzte Arbeiten an der vom Hochwasser zerstörten B265 vor dem Ende

Erftstadt Die tiefergelegte Bundesstraße 265 bei Erftstadt stand voriges Jahr im Jahrhunderthochwasser meterhoch unter Wasser. Mit Einschränkungen war sie schon im Herbst wieder frei. Nun werden letzte Arbeiten beendet.

Rund acht Monate nach der Flutkatastrophe werden am Mittwoch in Erftstadt letzte Sanierungsarbeiten an der im Hochwasser vollgelaufen Bundesstraße 265 beendet. Im Lauf des Tages solle eine Teilsperrung auf einer Fahrbahn beseitigt werden, berichtete der Landesbetrieb Straßen.NRW. An der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße waren in den vergangenen Tagen Bordsteine zur Trennung von Fahrspuren angebracht worden. Die Arbeiten hatten etwa eine Woche gedauert.