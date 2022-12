Flutkatastrophe 2021 Hunderte Tonnen Müll lagern noch immer in Hagen

Der Abfall werde in Hagen zwischengelagert, es handle sich überwiegend um Boden und Bauschutt, teilte das NRW-Umweltministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage zweier FDP-Abgeordneter mit. Mit der Entsorgung will man bis Ende des Jahres fertig sein.