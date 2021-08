Aufräumarbeiten : Rund 300 Bundeswehr-Soldaten helfen weiter in NRW-Flutgebieten

Stolberg/Düsseldorf Rund 500 Bundeswehrsoldaten haben nach der Flutkatastrophe in NRW geholfen, Menschenleben zu retten. Nun sind abermals 300 zum Hilfseinsatz eingetroffen. Diesmal tragen sie mit schwerem Gerät die Müllberge ab.

Fünf Wochen nach der Flutkatastrophe helfen in Nordrhein-Westfalen noch gut 300 Soldaten der Bundeswehr bei den Aufräumarbeiten. Sie kommen überwiegend in den besonders betroffenen Gebieten bei Aachen, im Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Euskirchen sowie in Wuppertal zum Einsatz, sagte Uwe Kort, Sprecher der Bundeswehr Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Hochwasser seien es in der Spitze etwa 500 Soldaten und Soldatinnen gewesen, von denen allerdings die meisten inzwischen ihren Einsatz beendet haben. Auf Bitten mehrerer Kommunen in den Hochwasserregionen hatte die Bundeswehr in der vergangenen Woche dann abermals 300 Kräfte mit Schaufelradladern, Transportfahrzeugen und Kettensägen in den Hilfseinsatz geschickt. Sie kommen aus NRW, Niedersachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern.