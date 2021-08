Reguläre Gesundheitsversorgung kehrt zurück : Keine Seuchengefahr mehr im Ahrtal nach Flut-Katastrophe

Bad Neuenahr-Ahrweiler Befürchtungen von Seuchen im flutgeschädigten Ahrtal haben sich nach Aussagen von Experten nicht bestätigt. Nach der Hochwasser-Katastrophe war die Sorge groß gewesen.

Leichen von Menschen und Tieren, Fäkalien, Heizöl, Pflanzenschutzmittel und vieles mehr waren in der Katastrophennacht auf den 15. Juli von dem Hochwasser nach einem extremen Starkregen durch das Flusstal geschwemmt worden.

Handwerker in Flutgebieten dringend gesucht

Bautrockner werden aus Häusern gestohlen : Handwerker in Flutgebieten dringend gesucht

Teichert, die bis 2012 das Gesundheitsamt im flutbetroffenen Kreis Ahrweiler geleitet hatte, ergänzte, gut sei gewesen, dass auch etwa in mobilen Arztpraxen rasch viele Anwohner gegen Tetanus geimpft worden seien. Bei kleineren Verletzungen bei der Entkernung flutgeschädigter Häuser zum Beispiel können Bakterien in die Wunden eindringen und Tetanus, also Wundstarrkrampf, verursachen.